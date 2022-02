Behörden sollen rollstuhlgerecht werden

Von: Björn Jahner | 11.02.22

HUA HIN: Beamte der Stadtverwaltung Hua Hin haben Pläne vorgestellt, um die Erreichbarkeit ihrer Büros für Rollstuhlfahrer und Behinderte einfacher zu gestalten.

Alle städtischen Behörden und Gemeindebüros sollen rollstuhlgerechte Zugänge erhalten, erklärte Gemeindeschreiber Jeerawat Prahmanee gegenüber der Presse. Die Beamten wurden bereits zur Vermessung aller notwendigen Zugänge beauftragt, so Khun Jeerawat.

Zwischenzeitlich gab die Stadtverwaltung Hua Hin auch bekannt, dass sie mit verschiedenen Maßnahmen auch die Verkehrssicherheit erhöhen will, wodurch insbesondere die Unfallgefahr für Fußgänger reduziert werden soll. Besonderes Augenmerk will die Stadtverwaltung auf den Zustand der Fußgängerüberwege oder Zebrastreifen in Hua Hin legen, die neu gestrichen und verbessert werden sollen.