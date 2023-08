PHUKET: Die Behörden sind dabei, einen Ölteppich zu beseitigen, der an der Küste von Koh Racha Yai vor dem Bezirk Mueang angespült wurde.

Beamte der Region 3 des thailändischen Kommandozentrums für die Durchsetzung des Seerechts wurden auf den Ölteppich an den Stränden Patok und Siam auf Koh Racha Yai im Tambon Rawai aufmerksam gemacht.

Die Marine hat Mitarbeiter der Küstenpatrouille zu den Aufräumarbeiten entsandt.

Krit Kluebmas, stellvertretender Direktor der Phuket-Abteilung des Marinezentrums, sagte, dass die Hilfe am Montag gegen 06.30 Uhr auf Koh Racha Yai eintraf.

Das Team befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit, da es befürchtet, dass sich der Schlamm, der sich in der Nacht verfestigt hat, wieder verflüssigen und am Sand haften könnte, wenn er der Sonnenhitze ausgesetzt wird, was die Entfernung erschweren würde.

Kkhun Krit lobte, dass die Hotelbetreiber und Anwohner bereits einen Teil des Öls beseitigt hatten, bevor das Team auf der Insel eintraf.

Bis gestern Abend waren rund 90 Prozent des Ölteppichs von den Stränden entfernt worden.

Der stellvertretende Direktor der Abteilung wies jedoch darauf hin, dass er sich nicht sicher sei, ob noch mehr Öl an Land gespült werden würde.

Das Zentrum und die damit verbundenen Behörden, darunter das Amt für natürliche Ressourcen und das Marineamt von Phuket, planen, bei der Polizei von Chalong Anzeige zu erstatten, sobald der Verursacher des Ölteppichs ermittelt ist.

Das Problem wurde wahrscheinlich dadurch verursacht, dass ein Tanker unvorsichtigerweise Wasser, das er zur Reinigung seines Öllagers verwendet hatte, ins Meer abgelassen hat, das dann mit Öl verunreinigt wurde.

Der Schaden für die Meeresumwelt um Koh Racha Yai, die viele Besucher zu ihren Tauchplätzen und Stränden lockt, ist unermesslich, sagte er.

Berichten zufolge ist eine Meeresschildkröte verendet, nachdem sie mit Öl bedeckt wurde.

Theerapong Thaidaeng, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Tambon Rawai, sagte, dass gestern etwa eine Tonne des Ölteppichs von den Stränden entfernt wurde, wovon ein Teil in einer Sandgrube entsorgt wurde. Apiromrudee Mahawongsanant, ein Tourismusunternehmer auf Koh Racha Yai, sagte, dass einige Schwimmer verärgert waren, nachdem sie in das Öl geraten waren.

„Es ist das erste Mal in den 30 Jahren, in denen ich hier Geschäfte mache, dass ich auf einen Ölteppich stoße“, sagte er.