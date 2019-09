Beach-Road-Baustelle bringt Verkehr zum Erliegen

Von: Björn Jahner | 14.09.19

PATTAYA: Verkehrsteilnehmer in der Touristenmetropole müssen sich weiterhin in Geduld üben, nachdem die Stadtverwaltung bekanntgegeben hat, dass die Bauarbeiten auf der Beach Road erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Motorisierten wird geraten, die Strandstraße zu meiden, die teilweise nur noch über eine einzige Fahrspur befahrbar ist. Grund für die Baustelle ist die unterirdische Verlegung der Stromleitungen und die Installation größerer Drainagerohre. Aufforderungen von der Bevölkerung und von den an der Beach Road ansässigen Geschäftsleuten, die Arbeiten doch etappenweise auszuführen, wies das Rathaus mit der Begründung zurück, dass der City Hall das Budget von 95 Millionen Baht für die Umsetzung gleich mehrerer Projekte zugewiesen wurde, was eine sofortige Umsetzung voraussetzt. Und genau das ist auch der Grund, weshalb derzeit nicht nur auf der Beach Road, sondern im gesamten Stadtgebiet mehrere Baustellen den Verkehr zum Erliegen bringen, weshalb auch keine Umleitungsempfehlung ausgesprochen werden kann. Stattdessen werden Verkehrsteilnehmer gebeten, auf das Lenken eines Autos in der Stadt sogar gänzlich zu verzichten oder aber den eigenen Wagen stehen zu lassen und auf Motorräder umzusteigen..