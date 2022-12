Von: Silko Vogt | 11.12.22

Für Ausländer, die sich längere Zeit in Thailand aufhalten, ist ein Konto bei einer Thai-Bank praktisch. Doch wie funktioniert die Beantragung? Ein Erfahrungsbericht von Silko Vogt.

PHUKET: Für viele Expats ist die Eröffnung eines Bankkontos in Thailand mit großen Problemen verbunden. Unser Gastautor Silko Vogt hat im Oktober 2022 im Rahmen seiner Auswanderung ein Konto in Thailand mit Non-Immigrant O Visum eröffnet und teilt in diesem Artikel seine Erfahrungen.

Es war nicht meine erste Kontoeröffnung in Thailand. Bereits 2014 hatte ich bei der Bangkok Bank in Patong (Phuket) ein Sparkonto ohne Visum (30-Tage-Stempel) eröffnet. Damals reichte als Wohnsitznachweis eine zweitägige Hotelreservierung aus. Zusätzlich musste eine Unfallversicherung für 500 Baht abgeschlossen werden. Aus Gesprächen weiß ich, dass das damals übliche Praxis war und auch eine Hotelvisitenkarte als Wohnsitznachweis ausgereicht hätte. Eine kleine „Zusatzgebühr“, die ich gern in Kauf genommen hatte.

Früher war es leichter?!

Als ich mich neulich auf den Weg zum Central Festival in Phuket machte, wo man auf engstem Raum zahlreiche Bankfilialen findet, war mir bewusst, dass es inzwischen nicht mehr so einfach ist und die Anforderungen deutlich erhöht wurden. Ich wusste auch, dass die Bankfilialen in Thailand viel unabhängiger arbeiten, als viele das aus Europa gewöhnt sind und ich wusste auch, dass ich letztlich auch auf das Wohlwollen der Mitarbeiterinnen angewiesen sein werde. Also stelle ich mich auf eine längere Prozedur ein.

Benötigte Unterlagen

Umso überraschter war ich, als ich einige Tage zuvor mit meiner Frau in die Filiale der Kasikorn-Bank ging, um zu fragen, welche Unterlagen benötigt werden. Die benötigten Unterlagen hängen von der Art des Visums ab. In meinen Fall waren das:

• Reisepass.

• Visum (Non-Immigrant O Family).

• Nachweis über die Eheschließung (in unseren Fall eine Kopie der beglaubigten Übersetzung in Thai der deutschen Heiratsurkunde – in Englisch hätte aber auch ausgereicht).

• ID-Card meiner Frau.

Viel weniger als erwartet! Nach einem sogenannten „Certificate of Residence“ von der Immigration oder einem anderen Wohnsitznachweis wurde nicht gefragt.

Durch den Austausch mit den Schülern unserer Online-Schule weiß ich, dass dies in der Regel erforderlich ist. Ebenso können das Hausbuch, ein Schreiben der Botschaft, ein Schreiben der Hausbank in Europa, eine Arbeitserlaubnis (Work Permit) sowie bis zu zwei Zeugen erforderlich sein.

Schnelle Abwicklung

Wer bereits Bekanntschaft mit der thailändischen Bürokratie gemacht hat, weiß, dass unzählige Kopien angefertigt und unterschrieben werden mussten. Es dauerte ca. 30 bis 45 Minuten, bis ich meine Visa-Debitkarte und das Bankbuch in den Händen hielt. Eine Einzahlung – üblicherweise mind. 500 Baht – war nicht erforderlich. Die App wurde durch das Personal eingerichtet.

Fazit: Da sich die Anforderungen von Filiale zu Filiale unterscheiden können, empfehle ich jedem ein paar Tage zuvor unverbindlich vor Ort persönlich anzufragen, um die notwendigen Unterlagen organisieren zu können. Am besten sucht man sich ein Einkaufszentrum aus, bei dem möglichst viele Bankfilialen auf engem Raum erreichbar sind. Das erspart unnötig Stress und gefahrene Kilometer.

Meine Erwartungen waren nicht besonders hoch und ich hatte mich auf zahlreiche Hürden eingestellt. Umso überraschter war ich, dass es tatsächlich im ersten Anlauf funktionierte und unerwartet einfach war.

Über den Autor:

Silko Vogt ist großer Thailandfan und Gründer der deutschsprachigen Online-Schule zum Erlernen der thailändischen Sprache Thailernen.net. Er hat ein innovatives Umschriftsystem für Deutschsprachige entwickelt. Darüber hinaus hat seine Online-Schule mit der Integration von künstlicher Intelligenz zur automatischen Korrektur der Aussprache und dem Korrekturservice durch Muttersprachler beim Fernlernen neue Standards gesetzt. Mehr erfahren Sie unter www.thailernen.net.