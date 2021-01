BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat die drei Bezirke Bong Kheam, Bang Plad und Bang Khun Thian wegen der Zunahme an Covid-19-Fällen unter maximale Kontrollen gestellt und die Schließung der öffentlichen Schulen in Bangkok um weitere zwei Wochen bis zum 17. Januar verlängert.

Das Bangkok Communicable Disease Prevention Committee hat angeordnet, dass folgende Orte stadtweit ab Samstag geschlossen bleiben: Schulen, Kinderspielplätze, Lernzentren, Kindergärten, Wasservergnügungsparks, Parks, Spielkioske, Snooker-Hallen, Hahnenkampf-Arenen, Amulett-Zentren, Tattoo-Shops, Internet-Cafés, Kampfsportschulen, Boxringe, Massagesalons und Bankett-Säle.

Am Samstag wollen sich Vertreter der Stadt mit dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration treffen, um den Plan zu besprechen, den Verzehr von Speisen in Geschäften und Restaurants zu verbieten. Es wird erwartet, dass diese Maßnahme ab Montag (4. Januar) verhängt wird, was bedeutet, dass nur noch Essen zum Mitnehmen angeboten werden darf.