Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.21

PATTAYA: Voraussichtlich im März, auf jeden Fall aber im ersten Quartal dieses Jahres soll die Autofähre der Reederei Seahorse Ferry von Sattahip nach Songkhla im tiefen Süden des Landes starten.

Die Fähre kann nach einem Bericht von „Bangkok Business News“ bis zu 600 Personen aufnehmen, zudem Autos und Fracht. Das Schiff legt die 600 Kilometer in 20 Stunden zurück. Der Landweg ist rund 1.000 Kilometer weit. Die Fähre startet um 2 Uhr im von der Marine betriebenen Hafen Chuk Samet in Sattahip und kommt am nächsten Tag um 10 Uhr in Songkhla an. Von Songkhla geht es ebenso um 2 Uhr los, in Sattahip trifft die Fähre am nächsten Tag um 10 Uhr ein.

Die längste Fährverbindung in Thailand soll die wachsende Nachfrage an Fracht und Tourismus vom Osten zum Süden des Landes abdecken. Die Marine hat den Hafen von Sattahip aufgerüstet, der jetzt in der Lage ist, mehr als 1.200 Menschen pro Tag zu handhaben.