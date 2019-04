Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.19

HUA HIN: Eine Frau hat sich in den sozialen Netzwerken über eine Abzocke am Strand von Hua Hin beschwert.

Sie schilderte, dass ihre Familie sich am Strand in Liegestühlen niederlassen wollte, weil ein Hinweis den kostenlosen Gebrauch von Liegestühlen und Sonnenschirmen verkündete. Kaum hatten sie es sich gemütlich gemacht, kam eine Bedienung und erklärte: Sie müssten Essen bestellen! Also bestellten sie Essen für zwei Personen, Doch damit war die Bedienung nicht zufrieden. Die achtköpfige müsse mehr verzehren. Als orderte die Familie vier Teller mit Essen und Getränke. Doch es kamen ungefragt acht Teller. Als später die Rechnung kam, staunte die Frau nicht schlecht: Sie hatte 2.300 Baht zu zahlen. Auf der Rechnung standen: Kokosnuss-Shakes 240 Baht, gebratener Reis mit Garnelen 400, Meeresfrüchtesalat 500, Austern 500, Krabben im Teig 500. Mit Wasser, Eis und Cola betrug der Gesamtbetrag 2.300 Baht. Dabei hatte sich die Familie nur wegen ihrer müden Mutter ein wenig ausruhen wollen. „Daily News“ berichtet weiter, der Ehemann sei über die hohe Rechnung ausgerastet.