Von: Björn Jahner | 26.02.19

CHIANG MAI: In Chiang Mai wurden zwei Ausländer auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie auf einem Abschnitt der Stadtmauer saßen und oben in luftiger Höhe unbehelligt Bier tranken.

Was in der Heimat wohl kaum eine Nachricht wert wäre, sorgte unter den Einheimischen der Nordmetropole für große Empörung. So reagieren Thais im Allgemeinen höchst sensibel, wenn sich Ausländer an historischen oder kulturellen Stätten unangemessen verhalten. Zwar zog das Bier trinkende Paar viele argwöhnische Blicke auf sich und musste unfreiwillig für viele Fotos von Passanten herhalten, doch auf die Idee, die beiden Ausländer zu darüber zu informieren, dass das das Betreten der Mauer verboten sei, geschweige denn, sie von der Mauer herunterzubitten, kam niemand.

Der Zorn der Einheimischen sorgte bei vielen ausländischen Residenten in Chiang Mai für wenig Verständnis. Sie werfen der Einheimischen vor, dass wenn Thais auf der Mauer gesessen hätten, es schlichtweg niemanden interessiert hätte. Andere wiesen darauf hin, dass es sich nicht wirklich um einen historischen Ort, sondern vielmehr um einen Nachbau handelt, der erst vor wenigen Jahrzehnten errichtet wurde.