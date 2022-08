Von: Björn Jahner | 15.08.22

PATTAYA: Fotos von zwei Ausländern, die in knappen Speedos die Jomtien Beach Road entlangjoggen, haben in sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Viele Netizen fragen sich, ob das überhaupt legal ist.

Die Bilder, die seit Sonntag in sozialen Netzwerken geteilt werden, zeigen zwei westliche Ausländer im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die am helllichten Tag nur in knappen, blauen Speedos und Turnschuhen die Jomtien Beach Road in Pattaya entlangjoggen.

Foto: The Nation

Ein Netizen wies darauf hin, dass eine thailändische Person, die nur in Unterwäsche joggen geht, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt würde. Viele andere kritisierten, dass die örtlichen Behörden zu nachsichtig mit Ausländern seien und ihnen erlaubten, Gesetze zu brechen.

Artikel 388 des Strafgesetzbuches besagt, dass jeder, der in der Öffentlichkeit eine schändliche Handlung vornimmt, indem er sich unanständig entblößt oder eine andere obszöne Handlung begeht, mit einer Geldstrafe von maximal 5.000 Baht belegt werden kann.