AuslÃ¤nder ertrinkt an seinem Geburtstag

PATTAYA: Im Swimmingpool eines Condominium ist am Mittwochabend ein 73-jähriger Ausländer an seinem Geburtstag ertrunken.

Eine 41 Jahre alte Frau hatte den Rentner im Wasser treibend gefunden. Der Mann, er stammt angeblich aus Irland, soll an mehreren Krankheiten gelitten und im Penthouse an der Soi Kasetsin allein gelebt haben. Laut der Polizei war der Mann beim Eintreffen der Beamten bereits drei bis fünf Stunden tot. Sein Körper wies keine Wunden auf. Die Polizei stellte anhand seines Personalausweises fest, dass er 1946 geboren wurde und an seinem Todestag Geburtstag hatte.