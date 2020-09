HUA HIN/PRACHUAP KHIRI KHAN: Wer gerne Ausflüge ins Umland von Hua Hin unternimmt und sich für den Theravada-Buddhismus interessiert, der sollte der Tham Phra Non („Liegende-Buddha-Höhle“) am Wat Ao Noi in Prachuap Khiri Khan einen Besuch widmen.

Die Höhle beherbergt gleich zwei große, liegende Buddha-Statuen, die von der einheimischen Bevölkerung hoch verehrt werden. Ein Besuch des Heiligtums setzt 15- bis 20-minütiges Treppensteigen den Berg hinauf voraus. Entschädigt wird man für die Strapazen des Aufstiegs nicht nur mit einem atemberaubenden Panoramablick am Höhleneingang über die Bucht von Prachuap Khiri Khan, sondern auch mit angenehm kühlen Temperaturen im Inneren der gut belüfteten Höhle.

Der Ao-Noi-Tempel und die Phra-Non-Höhle befinden sich in Prachuap Khiri Khans Unterbezirk Ao Noi. Von Hua Hin aus folgt man der Phetkasem Road (Highway 4) 82,4 Kilometer bis zum Kilometermarker 314, wo man links in die Landstraße 1034 abbiegt, der man 5,9 Kilometer bis zum Ziel folgt. Standort auf Google Maps.