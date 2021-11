HUA HIN: Ein einflussreicher lokaler Politiker hat gefordert, dass Restaurants in Hua Hin und Cha-am wieder Alkohol ausschenken dürfen.

Atavit Suwannapakdee, Generalsekretär der Kla-Partei, forderte in einem Facebook-Posting, das derzeit geltende Alkoholverbot sollte aufgehoben werden. In dem Posting erklärte Khun Atavit, er habe an der jüngsten Pressekonferenz zur geplanten Oldtimerparade in Hua Hin teilgenommen, sich aber darüber geärgert, dass in den Restaurants des Ortes kein Alkohol ausgeschenkt werden dürfe. Dies habe laut Khun Atavitdazu geführt, dass Touristen Hua Hin meiden.



Er forderte deshalb, dass für Hua Hin und Cha-am die gleichen Regeln gelten sollten wie für Bangkok, wo es Restaurants ab Mittwoch (1. Dezember 2021) erlaubt ist, bis 23.00 Uhr Alkohol auszuschenken.



Insbesondere im Hinblick auf die traditionelle Reisewelle an den anstehenden Festtagen – Weihnachten und Neujahr – sollte das Alkoholverbot in Gastronomiebetrieben dringend aufgehoben werden, betonte Khun Atavit.



In seinem Posting richtete er die Frage an die Regierung, ob sie Hua Hin und Cha-am bei der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen angesichts der sich verbessernden Virussituation im Lande vergessen habe.