Arianespace nimmt Startvorbereitungen in Kourou auf

Start des Fluges VA235, Ariane 5 ECA im Jahr 2017, vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou. Foto: epa/P. Baudon

PARIS: Der Raketenbetreiber Arianespace nimmt nach einer Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie seine Startvorbereitungen am Weltraumbahnhof in Kourou wieder auf. Für Mitte Juni sei der Start einer Vega-Trägerrakete geplant, teilte Arianespace am Mittwoch mit. Für Ende Juli werde zudem der Start einer Ariane-5-Rakete vorbereitet. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana.

Die Arbeiten im Weltraumbahnhof würden unter den Vorgaben der Gesundheitsbehörden wieder aufgenommen. Die Gesundheit der Angestellten stünde dabei jederzeit im Vordergrund, betonte Arianespace. Der Raketenbetreiber hatte die Starts seit dem 16. März ausgesetzt. Die Trägerraketen und Satelliten seien in einem sicheren Bereitschaftszustand gewesen. Die Wiederaufnahme der Starts stehe nun im Einklang mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen Frankreichs, die ab dem 11. Mai schrittweise gelockert werden sollen.