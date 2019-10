AoT erwägt Schließung der Flughäfen Hat Yai und Chiang Rai

THAILAND: Langfristig erwägt der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) die Schließung der internationalen Flughäfen Hat Yai in der Provinz Songkhla und Mae Fah Luang in der Provinz Chiang Rai.

Laut Nitinai Sirismatthakarn, Präsident von AoT, plant das staatliche Unternehmen in den nächsten fünf bis sechs Jahren den Airport Hat Yai mit dem Flughafen Phuket zusammenzulegen. „Wir planen zudem den Bau eines zweiten Airports in der Region Phuket", merkte Nitinai an. Hat Yai sei zwar ein wirtschaftliches Zentrum des Südens, aber kein Luftverkehrsknotenpunkt. Von Hat Yai gäbe es kaum Anschlussflüge zu anderen Zielen. Der Flughafen habe in den letzten Jahren einen Rückgang an Touristen verzeichnet, insbesondere aus Nachbarländern wie Malaysia. Urlauber hätten ihr Hauptziel von Hat Yai nach Phuket verlegt, um die Fülle an Anschlussflügen und Touristenattraktionen zu nutzen.

Nitinai fügte hinzu, der Flughafen Hat Yai habe im Geschäftsjahr 2019 (Oktober 2018 - September 2019) nur 4,02 Millionen Passagiere befördert, das entspreche einem Rückgang von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Flüge sei um 7,4 Prozent auf aktuell 2.027 pro Jahr gesunken.

Der Flughafen Mae Fah Luang steht vor ähnlichen Problemen, da es an Anschlussflügen und touristischen Zielen mangelt, um ausländische Besucher anzulocken. Die sechs von AoT verwalteten Flughäfen sind in Bangkok die internationalen Airports Suvarnabhumi und Don Mueang, weiter die Flughäfen Phuket, Chiang Mai, Mae Fah Luang in Chiang Rai und Hat Yai.