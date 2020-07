Ansturm auf Pattayas Strände und Shopping Malls

So voll wie am zurückliegenden Wochenende hat man Pattayas Strand seit Monaten oder sogar seit Jahren nicht mehr erlebt. Fotos: Jahner

PATTAYA: Darauf hat die seit dem Ausbruch der Corona-Krise schwer gebeutelte Geschäftswelt Pattayas lange gewartet: Bereits seit Freitag erlebt die seit Monaten im Dämmerzustand schwebende Touristenmetropole einen ungebremsten Ansturm von thailändischen Besuchern aus Bangkok, die das lange buddhistische Feiertagswochenende dazu nutzen, um an den Stränden der Stadt mit ihren Freunden und Familien zu relaxen, jede Menge fangfrisches Meeresgetier in den Seafood-Restaurants Nakluas zu vertilgen und ausgiebige Shoppingtouren durch die großen Einkaufszentren zu unternehmen, die sich derzeit mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf Markenmode einen bitteren Preiskampf um konsumfreudige Kundschaft liefern.

Wochenendbesucher aus Bangkok lieben den einladenden Pattaya Beach, der den Besuchermassen seit der Sandaufschüttung ausreichend Platz zum Relaxen bietet.

Am Samstag und Sonntag waren die meisten Nebenstraßen im hohen Norden des Badeortes rund um den Wongamat Beach – insbesondere die Soi 18 („Soi Wongamat“) und Soi 16 – teilweise zweispurig zugeparkt, dass Ordnungskräfte mit Trillerpfeifen bewaffnet, ihre Mühe hatten, den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten. Gleiches Bild präsentierte sich in den großen Shopping Malls der Stadt. So platzte am Samstag und Sonntag das beispielsweise das Terminal 21 Pattaya aus allen Nähten. Da das Parkhaus komplett belegt war, reagierte der Betreiber schnell und gab die Freifläche vor dem Einkaufszentrum unterhalb des startenden Flugzeugs als Das Markenzeichen der Shopping Mall zum Abstellen von Fahrzeugen frei.

Seit Monaten brach das erste Mal wieder der Verkehr in der Innenstadt zusammen, Fußgänger hatten ihre Mühe, auf der North Pattaya Road, Beach Road oder Second Road die Straße zu überqueren.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag strömten die Wochenendausflügler zum Sonnenuntergang an die Strände der Touristenmetropole, um das beeindruckende Naturschauspiel gemeinsam zu verfolgen.

Gutes Geschäft erfreuten sich an beiden Tagen auch die Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter am Pattaya Beach, an dem sich zehntausende Menschen zu Spitzenzeiten tummelten und ihre neu zurückgewonnene Freiheit nach monatelanger Corona-Insolation in vollen Zügen genossen. Besonders zum Sonnenuntergang herrschte am Sonntag eine unbeschreibliche Atmosphäre, als zahntausende Menschen es sich am Strand an der Beach Road bequem machten, um gemeinsam das Naturschauspiel zu verfolgen.

Nachdem der Strand in Pattayas Nachbar-Badeort Bang Saen in den Vortagen von einer Müllwelle unerwarteten Ausmaßes überrollt wurde, ausgelöst von rücksichtslosen Wochenendtouristen aus dem nahen Bangkok, die ihren Unrat an Ort und Stelle hinterließen, wo sie zuvor mit ihren Familien gepicknickt hatten, wächst unter Pattayas Bevölkerung die Sorge, das die Strände der Stadt dasselbe Schicksal erleiden könnten, weshalb sie an die Behörden appellieren, die Situation unter Kontrolle zu halten.