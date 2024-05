Angreifer töten sieben Barbiere in Unruheprovinz in Pakistan

ISLAMABAD: In der pakistanischen Provinz Baluchistan haben bewaffnete Angreifer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sieben Männer im Schlaf getötet. Das bestätigte ein lokaler Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei gehe von einem terroristischen Hintergrund aus.

Bei den Opfern handele es sich um Barbiere aus der pakistanischen Provinz Punjab, die gemeinsam ein Geschäft führten. Nach Angaben der Polizei stürmten die unbekannten Angreifer die Wohnstätte der Männer nahe der Hafenstadt Gwadar und erschossen sie anschließend. Erst im April töteten Separatisten in Baluchistan neun Arbeiter, die ebenfalls aus der Provinz Punjab stammten.

In der südwestlichen Provinz kommt es immer wieder zu Anschlägen durch Separatisten wie die Balochistan Liberation Army. Die Separatistengruppen fordern mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz.

Die Fläche von Baluchistan entspricht etwa der Größe Deutschlands. Die Provinz grenzt sowohl an den Iran als auch an Afghanistan. Sie gehört zu einer der unsichersten im Land. Die Gewalt in der Region wird in vielen Fällen auch als Reaktion auf chinesische Infrastrukturprojekte gesehen.