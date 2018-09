Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

PHUKET: Rettungsschwimmer warnen Strandbesucher an der Westküste der Ferieninsel vor giftigen Seeschlangen.

Ein Thai fand am letzten Montag am Strand Nai Yang eine Giftnatter und postete einen Video-Clip. Auf zwei weitere tote Seeschlangen stießen Rettungsschwimmer am Patong Beach. Laut dem Präsidenten des Phuket Lifeguard Clubs, Prathaiyuth Chuayua, tauchen Seeschlangen manchmal am Strand auf. Die meisten werden tot am Strand gefunden, weil sie vollständig an das Leben im Wasser angepasst sind. Wenn sie angeschwemmt werden und nicht wieder ins Meer finden, sterben sie.

Strandbesucher sollten aufpassen, denn die Schlangen sind giftig. Keinesfalls anfassen oder mit einem Stock berühren. Sollten Badegäste von einer Seeschlange gebissen werden, sind sofort die Rettungsschwimmer zu alarmieren. Sie leisten Erste Hilfe und ordnen den Transport in ein Krankenhaus an. „Wenn jemand eine Seeschlange sieht, informieren Sie bitte so schnell wie möglich einen Rettungsschwimmer. Wir werden dann das Phuket Marine Biological Center (PMBC) informieren. Wenn die Seeschlange jedoch tot ist, werden die Rettungsschwimmer sie vom Strand wegtragen und begraben“, sagt Prathaiyuth.