Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.19

CHIANG MAI: Ein Amerikaner fiel am Montagmorgen gegen 1.50 Uhr vom Balkon seines Zimmers im zehnten Stock in den Tod.

Die Polizei ermittelt, ob der Sturz ein Unfall oder ein Selbstmord war. Beamte haben bereits Überwachungskameras überprüft und gesehen, wie der Mann auf seinem Balkon stand und dann in die Tiefe fiel. Der 60 Jahre alte Ausländer soll keine Nachricht hinterlassen haben. Er hat fast zwei Jahre in dem Astra Condominium an der Chang Klan Road gelebt. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Chiang Mai Hospital geschickt.