Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

PHETCHABURI: Ein Albino-Büffel namens Ko Muang Phet, im Besitz von Damrongsak Morakot aus Phetchaburi, wurde für die rekordverdächtige Summe von 18 Millionen Baht (etwa 540.000 USD) verkauft. Der Verkauf setzte neue Maßstäbe und sorgte in ganz Thailand für Schlagzeilen, besonders in der Büffelhandelsbranche. Ko Muang Phet ist wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit und Größe hochgeschätzt und wurde aufgrund seiner herausragenden Zuchtfähigkeiten zu einem wertvollen Vermögenswert.

Der Verkauf von Ko Muang Phet stellte einen neuen Rekord auf und hat die Aufmerksamkeit in Thailand, vor allem unter den Akteuren der Büffelhandelsindustrie, stark auf sich gezogen. Ko Muang Phet, berühmt für seine außerordentliche Schönheit und Größe, hat sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Zuchtfähigkeiten, mit einer 90%igen Chance auf albino Nachkommen, zu einem geschätzten Gut entwickelt. Diese Seltenheit steigert seinen Wert erheblich im Bereich der Büffelzucht, da Albino-Büffel sehr begehrt sind.

Im Rampenlicht der Unterhaltungsindustrie

Mit einer Statur von 180 Zentimetern und einem Alter von gerade einmal fünf Jahren hat der Büffel nicht nur in der Zuchtbranche, sondern auch in der Unterhaltungsindustrie Zeichen gesetzt. Er spielte in der neuesten Adaption des beliebten TV-Dramas „Mon Rak Luk Thung“ mit und verkörperte das Büffel Ai Khlaows, was seinen Status weiter erhöhte.

Von Wettbewerben zur Zucht

Früher als Thailands führender Riesen-Zuchtbüffel gefeiert, hat Ko Muang Phet regelmäßig in Wettbewerben triumphiert. Kürzlich wurde er jedoch aus dem Wettbewerbsumfeld zurückgezogen, um sich auf die Zucht zu konzentrieren.

Der Verkauf fand auf dem 12. Uthai Thani Thai Buffalo Festival statt, wo die Wanasuwan Farm aus Chiang Rai den Büffel für 18 Millionen Baht erwarb und damit zum teuersten Büffelkauf in der Geschichte des Events machte. Damrongsak Morakot, der ehemalige Besitzer, teilte seine Erfahrungen von der Aufzucht herkömmlicher Büffel bis zur Gründung der 9 Morakot Farm im Distrikt Tha Yang in Phetchaburi. Seine Farm ist nun ein profitables Unternehmen, das jährlich bis zu 8 Millionen Baht erwirtschaftet, was durch Ko Muang Phets Anwesenheit erheblich gesteigert wurde. Damrongsak behandelte den Büffel wie ein Familienmitglied und empfand den Verkauf als bittersüß.

Er äußerte die Hoffnung, dass die neuen Besitzer das Erbe von Ko Muang Phet weiterführen und die Albino-Büffelindustrie in Thailand vorantreiben würden. Damrongsak hofft, Thailand auf dem globalen Markt für Büffelzucht zu etablieren und die Industrie für künftige Generationen zu revitalisieren.

Albino-Büffel und ihre Bedeutung

Albino-Büffel sind wegen ihrer Seltenheit und der damit verbundenen Mythen in vielen Kulturen hochgeschätzt. In Thailand werden sie oft als Glücksbringer angesehen und können, wie der Verkauf von Ko Muang Phet zeigt, zu enormen Preisen gehandelt werden. Diese Tiere sind nicht nur wegen ihrer Farbe, sondern auch wegen ihrer Zuchtfähigkeiten besonders wertvoll.