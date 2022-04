Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Notfall auf dem Flughafen Melbourne - Passagiere springen aus Flieger

MELBOURNE: Bedrohliches Szenario auf dem Flughafen von Melbourne: Dutzende Passagiere mussten Medienberichten zufolge kurz vor dem Start aus einem Flugzeug springen, weil ein Triebwerk offenbar Feuer gefangen hatte. Die Maschine der Gesellschaft Rex Airlines sollte eigentlich von der australischen Metropole nach King Island vor der Küste von Tasmanien fliegen. Dann aber wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit) die Feuerwehr zum Rollfeld gerufen, nachdem Rauch aus einem Motor der Maschine aufstieg, wie der Sender 7News berichtete.

Insgesamt seien 43 Passagiere an Bord gewesen. Viele seien in Panik geraten, hieß es. Sie hätten alles an Bord lassen und aus dem Notausgang etwa eineinhalb Meter in die Tiefe springen müssen, weil es zunächst keine Treppe oder Leiter gab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. «Sie konnten das Flugzeug sicher verlassen, und der Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt», sagte ein Sprecher des Airports dem Sender.

Britische Airlines rechnen mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen

LONDON: Nach vielen coronabedingten Flugausfällen rechnet man in Großbritannien auch in den kommenden Tagen noch mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen. Nachdem die Airline Easyjet am Montag und Dienstag jeweils rund 60 Flüge streichen musste, warnte das Unternehmen vor einem «ähnlichen Niveau an Streichungen in den nächsten Tagen», da weiterhin viele Beschäftigte krank seien.

Ungewöhnlich viele Corona-Fälle hatten in den vergangenen Tagen zu rund 1000 Ausfällen von Flügen in Großbritannien geführt. Auch British Airways beklagte einen hohen Krankenstand und strich allein am Dienstag fast 100 Flüge vom Londoner Flughafen Heathrow. Die Ausfälle könnten die Urlaubspläne vieler Britinnen und Briten gefährden, da die Ostersaison kurz bevorsteht.

In England gibt es seit etlichen Wochen keine Corona-Beschränkungen mehr. Bei den Fallzahlen gibt es eine hohe Dunkelziffer, da Testkapazitäten zurückgefahren wurden und positive Tests freiwillig gemeldet werden müssen. Die Infektionsquoten sind jedoch weiterhin sehr hoch, wie aus regelmäßigen Schätzungen des nationalen Statistikamtes auf der Basis von Tests einer repräsentativen Stichprobe hervorgeht.