Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Dienstag

Russland nimmt Flüge in die Türkei wieder auf

ISTANBUL: Nach starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hat Russland den Flugverkehr in die Türkei wieder aufgenommen. Am Flughafen im Urlaubsort Antalya kamen am Dienstag zahlreiche russische Touristen an - lange Schlangen bildeten sich, wie der Staatssender TRT zeigte. Alleine am Dienstag werden in Antalya demnach mehr als 12.000 Urlauber aus Russland erwartet. Bei der Einreise ist eine vollständige Corona-Impfung nicht zwingend nötig, ein negatives Testergebnis reicht aus. Russland kämpft mit einer großen Impfskepsis im Land, in Moskau ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen.

Moskau hatte Mitte April den Flugverkehr mit der Türkei wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Das hatte den ohnehin von der Pandemie beeinträchtigten türkischen Tourismussektor stark getroffen. Im vergangenen Jahr stellten Russen mit rund 2,1 Millionen Besuchern die größte Urlaubergruppe in der Türkei.

Immer noch mehr als 3000 Passagierjets in Europa am Boden

BRÜSSEL/FRANKFURT: An Europas Flughäfen stehen wegen der Corona-Krise immer noch rund 3400 Passagierjets dauerhaft am Boden. Nach einer am Dienstag vorgestellten Auswertung der Luftverkehrsorganisation Eurocontrol ist das mehr als doppelt so viel wie im Vorkrisen-Sommer 2019 als ein Tiefstwert von 1470 nicht genutzten Jets registriert wurde. Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 waren im Wochenschnitt sogar fast 7200 Flugzeuge inaktiv.

Da es im Sommer regelmäßig eine höhere Nachfrage nach Flügen gibt, sind saisonale Schwankungen laut Eurocontrol üblich. Auch Wartungen und planmäßige Außerbetriebnahmen werden in den Zahlen erfasst. Im Corona-Sommer 2020 waren noch 3575 Jets inaktiv, so dass nun eine gewisse Erholung sichtbar wird, die aber noch längst nicht das Vorkrisen-Niveau wiederherstellt. Seit Mai wurden rund 800 Flugzeuge wieder in Betrieb genommen.