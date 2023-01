Von: Björn Jahner | 28.01.23

Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: Lokale Beamte sperrten am Freitag einen Abschnitt der Ban Na Yao Road in der Provinz Chachoengsao und verhinderten, dass über 80 wilde Elefanten eine Plantage überfielen.

Verwaltungsbeamte und Soldaten versuchten gemeinsam, die Elefanten zurück in das Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary zu drängen, aus dem die Tiere entkommen waren. Andernfalls hätten die Tiere große Schäden in den Plantagen verursacht, erklärte Sapthawee Kulsaree, Chef der Tha Kradan Tambon Verwaltungsorganisation in Chachoengsao, gegenüber der Presse.

Das Naturschutzgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 1.030 Quadratkilometern in fünf Provinzen – Chachoengsao, Sa Kaeo, Rayong, Chanthaburi und Chonburi.

Etwa 40 Elefanten der Herde gelangten laut Khun Sapthawee in den Bezirk Kabin Buri in Chachoengsaos Nachbarprovinz Prachin Buri und machten sich über eine Zuckerrohrplantagen her, weshalb die Beamten eingreifen mussten. Mit Feuerwerkskörpern probierten lokale Beamte und Freiwillige, die wilden Tiere zu verscheuchen.

Ein Freiwilliger, der an der Aktion teilnahm, erzählte, dass die wilden Elefanten eine große Fläche von Zuckerrohrplantagen zerstört hätten. Solche Vorfälle seien in den letzten Monaten häufig vorgekommen.

Der Freiwillige führte fort, dass die wilden Elefanten aus dem Wildschutzgebiet offenbar eine Vorliebe für Pflanzen wie Zuckerrohr, Bananen, Maniok und Früchte entwickelt hätten, die es in der Gegend reichlich gibt.

„Die Feldfrüchte schmecken hier besser und sind leichter zu finden als im Wald“, fügte er hinzu.