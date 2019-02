Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

CHIANG MAI: Soldaten bekämpfen in den nördlichen Provinzen Lamphun und Chiang Mai mit Schaufeln und dem Einsatz von zwei MI17-Hubchraubern Waldbrände.

Die Waldbrände verschlimmern den dichten Dunst. In vielen Regionen liegt der Wert der gemessenen PM2,5-Staubpartikel weit über dem in Thailand geltenden Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der VIIRS-Satellit hat am Mittwoch um 1.06 Uhr ein Foto aus dem Weltraum mit 73 Waldbrandherden im Norden des Königreichs gemacht. Es gab u.a. 20 in Lampang, 17 in Nan, 11 in Lamphun, neun in Chiang Mai, acht in Phayao, fünf in Tak und drei in Mae Hong Son..