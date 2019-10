47-jähriger Norweger tot aufgefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.19

In Hua Hin wurde in einem angemieteten Haus die Leiche eines Ausländers gefunden. Foto: Jahner

HUA HIN: Die Polizei untersucht den Tod eines Norwegers, der in einem gemieteten Haus in Hua Hin erhängt aufgefunden wurde.

Die Beamten ermitteln in alle Richtungen und schließen keine Todesursache aus: weder Mord noch Suizid. Die Polizei fand den 47-Jährigen mit einem schwarzen Elektrokabel aufgehängt auf der Veranda des Wohnhauses im Paradise Village. Am Körper waren keine Wunden zu sehen. Neben der Leiche standen drei Schnapsflaschen, von denen zwei leer waren, sowie leere Bierdosen. Der Norweger hatte das Haus für sechs Monate gemietet. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Krankenhaus Hua Hin gebracht.