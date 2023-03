Von: Björn Jahner | 16.03.23

BANGKOK: Laut Al Jazeera sind seit der Invasion im Februar letzten Jahres Zehntausende von Russen nach Thailand gereist, um sich der Wehrpflicht und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges mit der Ukraine zu entziehen.

Aus den Daten geht hervor, dass etwa 40 Prozent der im letzten Jahr an internationale Käufer in Phuket verkauften Eigentumswohnungen von Russen erworben wurden, und es wird behauptet, dass viele Menschen hoffen, dauerhaft in das Königreich umzuziehen.

Da das Auslieferungsabkommen keine Auswirkungen auf das thailändische Territorium, die Wirtschaft, die Gesellschaft oder den Handel und die Investitionen habe, sondern die Zusammenarbeit bei der internationalen Verbrechensbekämpfung stärke, müsse das Parlament dem Abkommen in diesem Fall nicht zustimmen, erklärte Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek, weshalb sich die russischen Besucher, die nicht für ihr Land in den Krieg ziehen wollen, in Thailand in Sicherheit wiegen können.