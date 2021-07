PHUKET/CHONBURI: Eine 18 Jahre alte Thai aus der Provinz Chonburi ist am letzten Dienstag nach nur neun Tagen aus der 14-tägigen Phuket Sandbox entkommen und um 13.20 Uhr mit einer Maschine von Phuket zu Bangkoks Airport Don Mueang geflogen. Von dort setzte sie sich ab nach Chonburi. Dort wurde sie Stunden später festgenommen und in eine ALQ-Einrichtung gebracht.

Die Frau war am 11. Juli aus Großbritannien auf dem Internationalen Flughafen Phuket eingetroffen. Neun Tage später wurde sie von ihrem SHA Plus Hotel in Thalang als vermisst gemeldet. Sie hatte nicht die „Mor Chana“-App auf ihr Handy heruntergeladen, über die Behörden zu jeder Zeit den Aufenthalt von Phuket-Sandbox-Besuchern feststellen können.

Phukets Behörden untersuchen, wie die Frau den obligatorischen 14-tägigen Aufenthalt in einem Hotel abbrechen und auf dem Flughafen offenbar problemlos ein Flugzeug nach Bangkok besteigen konnte, ohne auf ihren Sandbox-Status überprüft zu werden. Laut Phukets Gouverneur Narong Woonciew wird die 18-Jährige wegen mehrerer Delikte angeklagt. Zudem soll verhindert werden, dass weitere Sandbox-Besucher frei ausreisen.