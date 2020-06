Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.20

Nach einem zweiwöchigen Quarantäne Aufenthalt in Pattaya konnten 167 Thais nach Hause gehen. Foto: The Pattaya News

PATTAYA: Nach einer zweiwöchigen Zwangsquarantäne konnten 167 Thais das Brighton Grand Hotel in Pattaya verlassen, um in ihre Heimatprovinzen zurückzukehren.

Die Gruppe war zwei Wochen zuvor mit einem thailändischen Repatriierungsflug aus Mumbai (Indien) zurückgekehrt und wurde im Hotel in Pattaya unter Quarantäne gestellt. Während der 14 Tage konnten sie ihre Zimmer nicht verlassen, sie wurden täglich auf ihren medizinischen Status untersucht und mehreren Tests auf das Virus Covid-19 unterzogen. Sie hielten sich nicht in der Stadt auf bzw. kamen nicht mit Menschen außerhalb des Hotels in Berührung. Ursprünglich zählte die Gruppe 168 Personen, aber eine von ihnen war zuvor positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet worden und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die unter Quarantäne gestellten Personen sollen unter Benachrichtigung der örtlichen Behörden und freiwilligen medizinischen Helfer direkt in ihre Heimatprovinz zurückkehren und werden gebeten, weiterhin sichere Hygienepraktiken anzuwenden und sich im Falle einer Erkrankung unverzüglich in einem Krankenhaus zu melden.

In Pattaya gibt es derzeit nach Angaben von „The Pattaya News“ acht Hotels, die als staatliche Quarantänezentren dienen. Alle werden nach Angaben der Behörden rund um die Uhr bewacht, und das Personal wendet im Umgang mit den in Quarantäne befindlichen Personen strengste Vorsichtsmaßnahmen an. Die Menschen müssen nach ihrer Entlassung direkt nach Hause fahren und dürfen nicht in Pattaya bleiben, es sei denn, sie sind Bewohner der Provinz Chonburi.