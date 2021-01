Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.21

Foto: The Nation

PATTAYA: Bei einer nächtlichen Razzia in zwei gemieteten Räumen eines Apartmentgebäudes am Jomtien nahm ein Großaufgebot der Polizei 21 Personen wegen Glücksspiel und Verstoß gegen das Covid-Notstandsdekret fest.

Der Chef der Polizeiregion 2, Generalmajor Thiti Saengsawang, und der Chef der Provinzpolizei von Chonburi, Oberst Ekkaphop Inthaweewat, leiteten den Einsatz am Samstagmorgen gegen 1 Uhr an der Second Road. Anwesend waren mehrere Beamte der Polizeistationen Pattaya, Banglamung und Nongprue.

Die Polizisten verhafteten 14 Chinesen, fünf Thais, einen Kambodschaner und einen Spieler aus Singapur. Sie hatten bei einer Art Pokerspiel erhebliche Beträge eingesetzt. Als Beweismittel wurden Spieltische, Karten und Chips beschlagnahmt. Fünf Chinesen hatten ihre Aufenthaltserlaubnis (Overstay) überzogen, der Kambodschaner war illegal nach Thailand eingereist.