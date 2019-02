Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.19

PHUKET: In einem auf traditionelle thailändische Kräuter und Medikamente spezialisierten Geschäft in Chalong wurden 15 Ausländer wegen illegaler Arbeit festgenommen, darunter elf Russinnen und Russen.

Die Frauen und Männer gaben den Straftatbestand zu. Sie werden angeklagt und später in ihre Heimatländer abgeschoben. Neben den 26 bis 56 Jahre alten Russinnen und Russen hatten in dem Erawadee-Outlet an der Chao Fa West Road südlich des Wat Chalong vier weitere Frauen im Alter von 26 bis 49 Jahren aus Kirgisien, der Ukraine und Moldawien Touristen in ihrer Landessprache beraten.