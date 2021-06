121 Partygänger stehen heute vor Gericht

PATTAYA: Nach den Razzien in zwei als Restaurants getarnten Nachtclubs, die zu 121 Verhaftungen führte, stehen die Partygänger am heutigen Montag vor Gericht. Im „The Garden 168“ und in der „Mo Salah Bar und Restaurant“ wurden am Wochenende Ausländer und Thais angetroffen, die Alkohol tranken und Shisha rauchten.

Einige Gäste versuchten, über Dächer zu flüchten oder sich zu verstecken. Alle Partygänger wurden auf der Polizeistation von Pattaya festgehalten. Shisha ist in Thailand illegal, Versammlungen, Alkoholkonsum und das Betreiben einer Bar verstoßen gegen das Covid-19 Notstandsdekret.

Die Festgenommen werden am Montag vor Gericht erscheinen. Sie können unter dem Notstandsgesetz oder Verstößen gegen das Gesetz über übertragbare Krankheiten angeklagt werden. Es drohen Geldstrafen bis zu 40.000 Baht und bis zu zwei Jahren Gefängnis. Alle Partygänger und 26 weitere Personen, die mit ihnen in Kontakt gekommen waren, darunter Polizeibeamte und Reporter, wurden auf Covid-19 getestet.