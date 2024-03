103-jährige Italienerin will mangels Auto jetzt Moped fahren

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.24

BONDENO: Nach dem Verlust ihres Autos will sich die italienische Rentnerin Giuseppina Molinari (103) jetzt ein Moped kaufen. Die immer noch rüstige alte Dame - Jahrgang 1920 - war zu Beginn der Woche mitten in der Nacht in der Kleinstadt Bondeno im Norden des Landes gestoppt worden, weil sie immer durch dieselben Straßen fuhr. Bei der Kontrolle stellte eine Polizeistreife fest, dass sie ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs war. Das Auto wurde daraufhin beschlagnahmt. Im Fernsehsender Rai äußerte die 103-Jährige am Mittwoch nun ihr Bedauern. Zugleich kündigte sie an: «Ich möchte mir ein Moped kaufen, um meine Unabhängigkeit nicht zu verlieren.» Aktuell fahre sie Fahrrad.

Molinari ist vermutlich eine der ältesten Verkehrssünderinnen, die jemals auf Italiens Straßen gestoppt wurde. Nach ihrer eigenen Schilderung hatte sie sich mit dem Auto auf den Weg gemacht, um Freunde außerhalb zu besuchen. Dabei verlor sie offensichtlich etwas die Orientierung. Die Polizei ließ das Auto gegen 1.00 Uhr morgens dann abschleppen und brachte die alte Dame nach Hause.

Von dem Missgeschick will sie sich aber nicht aufhalten lassen. Der Rai sagte sie: «Ich möchte mein Netzwerk von Freundschaften aufrechterhalten. Und ich möchte auch meine Verpflichtungen noch selbstständig wahrnehmen, vom Einkaufen bis zum Kartenspielen.»