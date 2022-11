Von: Björn Jahner | 04.11.22

CHIANG MAI: Ein dänischer Mann stürzte am Freitag (4. November 2022) in den frühen Morgenstunden mit einer weißen Limousine in den Stadtgraben von Chiang Mai im Norden des Landes. Er überlebte, aber seine thailändische Beifahrerin konnte sich nicht rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und ertrank.

Ein 30-jähriger Däne fuhr „mit hoher Geschwindigkeit“ durch die Innenstadt Chiang Mais, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen einen Baum auf dem Fußweg prallte und in den Stadtgraben stürzte.

Die Notrufzentrale wurde um 00.55 Uhr über den Unfall informiert und entsandte Rettungskräfte der Ruamjai Chiang Mai Foundation zum Unfallort.

Die Rettungskräfte fanden den Dänen klatschnass in seinen Boxershorts und in einem Schockzustand vor. Er sagte, seine Beifahrerin sei nicht in der Lage gewesen, zu entkommen.

Es dauerte etwa 30 Minuten, bis die Rettungskräfte die thailändische Frau aus dem Fahrzeugwrack und aus dem Graben gezogen hatten. Die Rettungskräfte sagten, es sei schwierig gewesen, weil sich das Auto unter dem Wasser überschlagen hatte.

Die Rettungskräfte führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei der thailändischen Frau durch, die auf ein Alter von 30 bis 40 Jahren geschätzt wurde. Sie wurde in das Maharaj Nakhon Hospital gebracht, wo sie in der Notaufnahme für tot erklärt wurde.

Der Däne sagte gegenüber der Polizei aus, er sei vor dem Unfall auf einer Party gewesen und gab zu, auf der Heimfahrt zu schnell gefahren zu sein, woraufhin er die Kontrolle verlor und in den Stadtgraben stürzte.

Polwat S., ein Rettungshelfer, sagte gegenüber der Presse, dass er sofort nach seiner Ankunft am Unfallort ins Wasser getaucht sei. Er sagte, es habe 30 Minuten gedauert, das Auto zu finden, die Scheiben einzuschlagen und den Sicherheitsgurt durchzuschneiden, um die Thailänderin aus dem Fahrzeug zu befreien. Als sie jedoch aus dem Wasser gezogen wurde, hatte ihr Herz bereits aufgehört zu schlagen, so der Rettungshelfer.

Die Katastrophenschutzbehörde von Chiang Mai schickte Beamte in Neoprenanzügen in den Graben, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Todesopfer gab. Mit einem Kran wurde das Auto schließlich aus dem Wasser geborgen.

Die Polizei untersuchte den Unfallort und stellte fest, dass ein Laternenpfahl und ein Baum von dem Auto getroffen worden waren. Das Autowrack wurde zur Polizeistation der Provinz Chiang Mai gebracht, um als Beweismittel verwendet zu werden.

Der Däne wird von der Polizei weiter befragt werden, um die wahren Umstände des Unfalls herauszufinden.