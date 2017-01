UDON THANI: Die Polizei in Udon Thani warnt die Bevölkerung vor falschen 10-Baht-Münzen, nachdem der Betreiber eines in der Stadt ansässigen 7-Eleven-Minimarktes Anzeige gegen eine bisher unbekannte Frau im Alter zwischen 30 und 35 Jahren erstattete, die in seinem Geschäft 300 gefälschte 10-Baht-Münzen gegen Banknoten getauscht haben soll.

Sie suchte den Laden auf, als gerade besonders viele Kunden an der Kasse standen. Da die Kassierer wegen des Kundenandrangs keine Zeit hatten, die Münzen, die sich in 30 Plastiktütchen befanden, auf ihre Echtheit zu überprüfen, bemerkten sie den Betrug erst später.



Der Polizei folgend wirft der Fall sehr viele Fragen auf. So ist die Herstellung falscher Münzen viel kostspieliger und aufwändiger, als bei der Fälschung von Banknoten. Die gefälschten 10-Baht-Münzen wiesen nachfolgende Merkmale auf: sie waren leichter als das Original und der Kupferkern der Münze, war lediglich mit Kupferfarbe aufgemalt.