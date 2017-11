Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

PHICHIT: Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Thalay wurden am Mittwoch 12 Schüler und der Fahrer eines Geländewagens zum Teil schwer verletzt.

Angaben der Polizei zufolge, ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr auf Nakhon Sawan-Phitsanulok Road im Tambon Thanong. Ein zu einem Personentransporter umgebauter Pick-up, der 12 Schüler von der Schule nach Hause beförderte, kollidierte mit einem anderen Geländewagen. Gemäß dem 48-jährigen Fahrer des Schulbusses wurde sein Fahrzeug von dem Pick-up an der rechten Seite angefahren und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass die Schüler auf die Straße geschleudert wurden. Der Fahrer des zweiten Pick-ups erlitt dabei schwere Verletzungen.