Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.18

CHIANG MAI: Der Smog hat sich nach dem Ende des 51-tägigen Verbots von offenen Feuern erheblich verstärkt.

Das Verbot galt in der Provinz vom 1. März bis 20. April. Satellitenaufnahmen zeigen, dass offene Feuer in den letzten Tagen zugenommen haben. Sie gelten als Verursacher der Luftverschmutzung mit den gefährlichen Partikeln PM2,5. Derzeitige Werte liegen weit über der zulässigen Grenze und gefährden die Gesundheit der Bevölkerung. In Chiang Mais Bezirk Chom Thong wurden am Montag PM2,5 bei 331 und der PM10-Wert bei 332 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Laut der Weltgesundheitsbehörde WHO sollte der PM2,5-Wert in 24 Stunden nicht über 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Thailand hat den Grenzwert bei 50 μg/m3 festgelegt. Und PM10 sollte in 24 Stunden nicht über 50 μg/m3 liegen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, nach Möglichkeit in Häusern zu verweilen und außerhalb Schutzmasken zu tragen..