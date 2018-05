TAK: Ein Luftwaffenoffizier ist am Dienstag beim Absturz eines Trainingsflugzeugs getötet worden.

Der 36-Jährige hing an seinem Fallschirm in einem Baum, nachdem sein Jet auf den Golfplatz Bhumibol Dam im Bezirk Sam Ngao der Provinz Tak abgestürzt war. Rettungskräfte mussten einen Kran einsetzen, um die Leiche zu bergen. Der 42 Jahre alte Co-Pilot wurde in der Nähe der Absturzstelle auf seinem Pilotensitz schwer verletzt gefunden. Er liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Sein Zustand soll sich stabilisiert haben. Die beiden Piloten wollten eine tschechische Aero L-39 Albatros von der Airbase Wing 41 in Chiang Mai nach Tak fliegen. Zeugen berichten, wie das Flugzeug auf den Golfplatz aufschlug, gefolgt von einem Feuer, das eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule bildete.