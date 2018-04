NAKHON PATHOM: Sieben Südkoreaner und zwei Touristen aus Indonesien wurden teils schwer verletzt, als ihr Minibus von der Fahrbahn abkam und in einem Seitengraben landete.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Phetkasem Road in Bang Khaem in der Nähe des Golfplatzes Uni Land. Laut der Polizei soll der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Van verloren haben. Sechs südkoreanische Urlauber sowie eine Frau und ein Mann aus Indonesien wurden in das einen Kilometer entfernte Hospital Bangkok Sanam Chan gebracht. Ein Südkoreaner und die Frau aus Indonesien liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus.