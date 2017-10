Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.17

SATUN: Thailand beteiligt sich über das Telekommunikationsunternehmen TOT an den Kosten eines neuen Unterwasserkabels, das Asien mit Afrika und Europa verbindet.

In Satun hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha jetzt das neue Internetprojekt gestartet. Damit soll Thailand zur digitalen Drehscheibe in Südostasien werden und den Masterplan 4.0 in den kommenden 20 Jahren vorantreiben. An dem Projekt beteiligen sich 17 weltweit führende Telekommunikationskonzerne. Das Kabel führt über 25.000 Kilometer, verbindet Ostasien mit dem Mittleren Osten, Afrika und Europa und trifft im Süden Thailands auf die Provinzen Songkhla und Satun. Wirtschaft und Bevölkerung werden von einem schnellen Zugang zum Internet profitieren.