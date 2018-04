Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.18

Liverpool und Klopp nach 5:2 gegen Rom vor Champions-League-Finale

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp stehen nach einem Gala-Auftritt gegen AS Rom vor dem Einzug in das Endspiel der Champions League.



Die Reds entschieden das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag mit 5:2 (2:0) für sich und verschafften sich eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Rom. Der Ägypter Mohamed Salah (36./45.+1), Sadio Mané (56.) und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (61./68.) trafen für Liverpool. Edin Dzeko (81.) und Diego Perotti (85./Handelfmeter) verkürzten mit späten Treffern noch auf 5:2. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch der FC Bayern München und Real Madrid gegenüber.

Eisbären Berlin verhindern erneut Münchner Eishockey-Meisterparty

BERLIN (dpa) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ein entscheidendes siebtes Playoff-Finale um die Meisterschaft erzwungen.



Am Dienstag gewann das Team von Trainer Uwe Krupp mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) das sechste Spiel gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 3:3. Louis-Marc Aubry (4. Minute), James Sheppard (23.), Jamie MacQueen (41.), Daniel Fischbuch (45.) und Kai Wissmann (58.) schossen die Tore für die Eisbären, die am Donnerstag in München den achten Titel perfekt machen können. Der EHC, für den Konrad Abeltshauser (9.), Mads Christensen (58.) und Patrick Hager (59.) trafen, hat ebenfalls nach wie vor die Möglichkeit auf die dritte Meisterschaft in Serie.

Titelverteidigerin Siegemund erreicht in Stuttgart zweite Runde

STUTTGART (dpa) - Titelverteidigerin Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Stuttgart etwas überraschend die favorisierte Tschechin Barbora Strycova geschlagen und die zweite Runde erreicht.



Die Nummer 100 der Weltrangliste war knapp ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss durch eine Wildcard ins Hauptfeld beim Porsche Tennis Grand Prix gerückt und bezwang Strycova am Dienstagabend 6:4, 6:3. Die 32-Jährige ist Nummer 26 der Welt und war am Wochenende auch am Halbfinal-Sieg der Tschechen im Fed Cup gegen Deutschland beteiligt. Siegemund trifft nun auf die Siegerin des US-Duells zwischen Coco Vandeweghe und der an Nummer sieben gesetzten Sloane Stephens. Julia Görges und Antonia Lottner schieden in der ersten Runde aus.

Medaillenfavoritin Focken verpasst Ringer-EM verletzt

KASPIJSK (dpa) - Die ehemalige Ringer-Weltmeisterin und WM-Zweite von 2017 Aline Focken hat ihre Teilnahme an der Europameisterschaft in der nächsten Woche abgesagt.



Die Krefelderin muss wegen der Folgen einer bakteriellen Infektion im Kniegelenk passen, wie sie am Dienstag mitteilte. Wegen der Blessur sei das Gelenk operativ gespült und der entzündete Schleimbeutel entfernt worden, berichtete sie. Focken holte 2014 WM-Gold, ein Jahr später WM-Bronze und im Vorjahr WM-Silber und galt damit als Favoritin auf Edelmetall bei der EM. Der Saisonhöhepunkt steigt Ende Oktober in Ungarn.

Radprofi Matthews gewinnt Prolog der Tour de Romandie

FRIBOURG (dpa) - Radprofi Michael Matthews vom deutschen Sunweb-Team hat am Dienstag den vier Kilometer langen Prolog der Tour de Romandie gewonnen.



Der Australier, der im Vorjahr bei der Tour de France das Grüne Trikot erobert hatte, benötigte für die Strecke 5:33 Minuten und verwies den Schweizer Tom Bohli (+1) auf den zweiten Platz. Vorjahressieger Richie Porte aus Australien fuhr auf Rang 18. Prominentester deutscher Starter ist der Ex-Meister Emanuel Buchmann vom Bora-hansgrohe-Team. Er fuhr nach 5:50 Minuten ins Ziel und kam nicht unter die ersten Zehn. Ex-Stundenweltrekordler Matthias Brändle aus Österreich stürzte beim Warmfahren und konnte nicht antreten. Die Fünf-Etappen-Fahrt durch die Schweiz gilt als letzte Generalprobe vor dem am 4. Mai in Jerusalem beginnenden 101. Giro d'Italia.

Kaiserslauterns Mittelfeldspieler Borrello erleidet Kreuzbandriss

KAISERSLAUTERN (dpa) - Der Zweitliga-Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern muss im Saisonfinale auf Mittelfeldspieler Brandon Borrello verzichten.



Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, zog sich der 22 Jahre alte Australier im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Borrello soll nun so schnell wie möglich operiert werden. Wie lange er ausfallen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Vier deutsche Radprofis am Giro-Start - Martin und Schachmann dabei

MAILAND (dpa) - Vier deutsche Radprofis werden am 4. Mai am Start des 101. Giro d'Italia in Jerusalem stehen.



Das geht aus der vorläufigen Startliste der Veranstalter am Dienstag hervor. Die prominentesten deutschen Starter sind der in der Schweiz lebende viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin und der in den Frühjahrs-Klassikern stark auftrumpfende Maximilian Schachmann aus Berlin. Der Giro beginnt am 4. Mai mit einem 9,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Jerusalem und ist dann noch zwei weitere Tage in Israel zu Gast. Ab 8. Mai wird die Italien-Rundfahrt in Catania auf Sizilien fortgesetzt. Zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählen der Vorjahressieger Tom Dumoulin (Niederlande) vom deutschen Sunweb-Team, der Brite Chris Froome und der Italiener Fabio Aru.

Nach elf Niederlagen in Serie: Udine trennt sich von Trainer Oddo

UDINE (dpa) - Nach elf Niederlagen in Serie hat sich der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio von Trainer Massimo Oddo getrennt.



Der 41-Jährige war erst im November Coach des Serie-A-Clubs geworden. Oddo führte Udine von Tabellenrang 14 auf den neunten Platz - und stürzte wieder bis auf Rang 14 ab. Durch die vielen Niederlagen hat der Verein vier Spieltage vor Ende der Saison nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Neuer Trainer wird der 40 Jahre alte Kroate Igor Tudor.