Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.18

SPD wählt erstmals eine Vorsitzende - Nahles ist Favoritin

Wiesbaden (dpa) - Erstmals in ihrer 155-jährigen Parteigeschichte wählt die SPD am Sonntag bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden (ab 11.00 Uhr) eine Frau zur Vorsitzenden.



Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles (47) ist die klare Favoritin. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (41) an.

Hannover Messe startet - Digitalisierung im Mittelpunkt

Hannover (dpa) - Mit einer Eröffnungsfeier startet am Sonntagabend (18.00 Uhr) die weltgrößte Industrieleistungsschau, die Hannover Messe.



Sprechen wird neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderen der Präsident des diesjährigen Partnerlandes Mexiko, Enrique Peña Nieto. Die bis 27. April dauernde Ausstellung soll den neuesten Stand bei den Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen («Industrie 4.0») abbilden.

G7-Außenminister beraten über Syrien und Ukraine

Toronto/Berlin (dpa) - Die Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten kommen am Sonntag zu einem zweitägigen Treffen im kanadischen Toronto zusammen, bei dem die Konflikte in Syrien und in der Ukraine zu den Hauptthemen zählen werden.



An den Beratungen der sogenannten G7 (Gruppe der Sieben) werden mit den USA, Großbritannien und Frankreich die drei westlichen Vetomächte aus dem UN-Sicherheitsrat teilnehmen, die den militärischen Vergeltungsschlag für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der Streitkräfte des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad ausgeführt haben.

Entwicklungsminister Müller eröffnet Rückkehrerzentrum im Irak

Bagdad (dpa) - Auf seiner Reise durch den Irak beschäftigt sich Entwicklungsminister Gerd Müller mit der Möglichkeit der Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat.



Der CSU-Politiker trifft am Sonntag in Bagdad mit dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi zusammen. In der kurdischen Provinzhauptstadt Erbil will Müller das erste Beratungszentrum des Rückkehrerprogramms «Perspektive Heimat» im Nahen Osten eröffnen - dort sollen künftig Ausbildungsplätze und Jobs vermittelt werden.

Bericht über Korruption im Europarat wird veröffentlicht

Straßburg (dpa) - Nach schweren Korruptionsvorwürfen gegen Angehörige des Europarats veröffentlichen unabhängige Ermittler am Sonntagabend einen Bericht zur Aufklärung der Affäre.



Unter Verdacht stehen Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.

Paraguay wählt neuen Präsidenten

Asunción (dpa) - Paraguay wählt einen Nachfolger des konservativen Präsidenten Horacio Cartes.



Als Favorit der Wahl am Sonntag gilt Mario Abdo Benítez, Sohn des ehemaligen Privatsekretärs von Diktator Alfredo Stroessner (1954-1989) und Kandidat der mächtigen Colorado-Partei. Sein stärkster Rivale ist Efraín Alegre von der Mitte-Links-Koalition Ganar (deutsch: Gewinnen).

Mahnwache für getöteten Hund «Chico»

Hannover (dpa) - Zu einer Mahnwache für den getöteten Hund «Chico» werden am Sonntag (15.00 Uhr) in Hannover rund 120 Teilnehmer erwartet.



Die Organisatoren hatten bei Facebook zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Der Staffordshire-Mischling hatte Anfang April seine Besitzer totgebissen, eine 52 Jahre alte Frau im Rollstuhl und ihren 27 Jahre alten Sohn.

Tagebau-Koloss geht auf Wanderschaft

Jüchen (dpa) - Ein riesiges Arbeitsgerät aus dem Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen wandert am Sonntag von der westlichen Hälfte des Tagebaus Richtung Osten.



Der 2500 Tonnen schwere sogenannte Absetzer soll in den nächsten Jahren den ausgekohlten Teil südlich von Jüchen verfüllen.

Abstiegskampf in der Bundesliga: Mainz und Köln müssen punkten

Berlin (dpa) - Der FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln stehen nach dem Sieg des Hamburger SV am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Druck.



Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Augsburg können sich die Mainzer einen Vorsprung von drei Punkten auf den Relegationsplatz und acht Zählern auf den HSV erarbeiten. Für den 1. FC Köln geht es beim Heimspiel gegen Schalke 04 (18.00 Uhr/Sky) bereits darum, eine Vorentscheidung im Abstiegskampf zu verhindern.

Red Bull München kann mit Sieg gegen Berlin Eishockey-Meister werden

München (dpa) - Der EHC Red Bull München will mit einem Heimsieg gegen die Eisbären Berlin den erneuten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feiern.



Der Favorit peilt am Sonntag (14.30 Uhr) den entscheidenden vierten Erfolg in der Best-of-Seven-Finalserie an.

Tennis-Damen müssen im Fed-Cup-Halbfinale Rückstand drehen

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen kämpfen am Sonntag (12.00 Uhr/DAZN) im Fed Cup gegen das drohende Halbfinal-Aus.



Nach dem Eröffnungstag in Stuttgart liegt die Auswahl mit Julia Görges und Angelique Kerber gegen Tschechien mit 0:2 zurück. Damit müssen die Gastgeber nun beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch erstmals seit 2014 das Endspiel zu erreichen.