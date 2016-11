Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.16

CHIANG MAI: Eine Schlägerei im Malin Sky Pub, bei der der Sohn eines Armee-Generals schwer verletzt wurde, hat weitreichende Folgen wie die Vernehmung von TV-Prominenten durch die Polizei, und hat offensichtlich zur Schließung des Core Hotels in Chiang Mai geführt.



50 Soldaten, Polizisten und Mitarbeiter der lokalen Verwaltung haben am Montagnachmittag das Core Hotel geschlossen, weil das Management keine Betriebsgenehmigung vorweisen konnte. Sicherheitskräfte hatten einen Hinweis zum illegalen Betrieb erhalten. Das Gebäude liegt gegenüber der Universität Chiang Mai. Es hat 56 Gästezimmer und ein Dachrestaurant. Das Hotel wurde Ende 2015 eröffnet und soll mehrere Anteilseigner haben. Das Management erklärte, es habe einen Antrag auf Betriebsgenehmigung gestellt. Doch es konnte nur eine Kopie für den Antrag auf Baugenehmigung vorweisen, berichtet die Bangkok Post. Das Management muss mit einer Haftstrafe bis zu einem Jahr rechnen.



Ebenfalls gegenüber der Universität Chiang Mai befindet sich der Malin Sky Pub (im Bild), dessen Schließung am Sonntag verfügt wurde. Einer der Hoteleigentümer, Krisna "Ball" Amitrasoon, ist ebenso Mitinhaber des Pubs. Dort hatte Sicherheitspersonal Freitagnacht den 23 Jahre alten Studenten Issrajnuwat Wankwisan mehrfach geschlagen und schwer verletzt.



Der Sohn von Generalmajor Witthaya, Kommandeur des 38. Army Circle in der Provinz Nan, wollte als Gast des Pubs die Toilette aufsuchen. Ihm wurde der Weg versperrt, weil sich dort TV-Schauspieler aufhielten, darunter die bekannte Schauspielerin Lakana "Aum" Wattanawongsiri, Freundin des Geschäftsmanns Krisna. Als der Student zur Damentoilette gehen wollte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei erlitt der junge Mann mehrere Brüche. Der Pub wurde geschlossen. Der Chiang Mai Complex hat den Mietvertrag mit dem Pub fristlos aufgekündigt.



Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwon hat laut der „Bangkok Post“ am Montag die Sicherheitsbehörden aufgefordert, gegen sogenannte Prominente entschieden vorzugehen. Polizisten sollten die Verantwortlichen finden, ohne sich vor dem Einfluss von Prominenten fürchten zu müssen. Chiang Mais Polizei will alle Zeugen vernehmen, vor allem Krisna "Ball" Amitrasoon, der mit seiner Freundin Freitagnacht in seinem Pub war. Die Beamten haben 16 Zeugen des gewalttätigen Zwischenfalls ausgemacht, darunter sind Schauspieler. Die Polizei kann nicht auf Videos zurückgreifen, weil nach Angaben der Pub-Leitung die Überwachungskameras seit Monaten außer Betrieb sind.

Der Student hat ausgesagt, einer der Prominenten habe die Sicherheitsleute aufgefordert, gegen ihn mit Gewalt vorzugehen, als er sich gegen die Toiletten-Blockade wehrte. Der General hat verlauten lassen, der Zwischenfall sei erst dann ausgestanden, wenn alle Beteiligten in Haft seien.