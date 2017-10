Mindestens fünf Menschen bei Hochwasser ertrunken

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.17

THAILAND: Beim Hochwasser in Zentralthailand und im Norden sind mindestens fünf Menschen ertrunken, jeweils zwei in Ayutthaya und Phichit, einer in Tak.

Der zu einem tropischen Sturm abgeschwächte Taifun Khanum liegt über dem Südchinesischen Meer und nähert sich Thailand. Obwohl der Sturm nicht mit voller Wucht auf das Königreich trifft, erwartet das Meteorologische Amt heftige Niederschläge, vor allem in Zentralthailand, im Osten und Norden. Weiterhin liegt über Thailand ein Tiefdruckgebiet, das weiten Teilen des Landes Starkregen bringt. Niederschläge werden die Überschwemmungen in einigen Regionen verstärken.

Vom anhaltenden Hochwasser betroffen ist die Bevölkerung in elf Provinzen: Lop Buri, Kampheng Phet. Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Nakhon Sawan, Chainat, Tak, Phichit, Khon Kaen und Pathum Thani. In Lampang und Chiang Mai sind nach Starkregen Fahrbahnen eingebrochen, Straßen mussten für den Verkehr gesperrt werden. Mehrere Flüsse, so der Chao Phraya, sind über die Ufer getreten und haben Tausende Häuser unter Wasser gesetzt. Um die Überschwemmungen nicht zu verstärken, wird aus den Talsperren Bhumibol in Tak und Sirikit in Uttaradit kein Wasser mehr abgeleitet.