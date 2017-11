Kein generelles Rauchverbot an Stränden

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

THAILAND: Das Department of Marine and Coastal Resources will für die Strände kein generelles Rauchverbot erlassen, sondern nur in bestimmten Zonen das Rauchen verbieten.

An einigen Stränden wurden bereits Raucherkabinen errichtet.

Nach einem Bericht des „National News Bureau of Thailand“ (NNT) soll das eingeschränkte Verbot am 1. Februar kommenden Jahres an 24 Stränden in 15 Provinzen in Kraft treten. Darauf hat sich der Minister für Naturressourcen und Umwelt, Surasak Kanjanarat, mit Vertretern der Ministerien für öffentliche Gesundheit und Tourismus und Sport geeinigt. Surasak sagte, Müll sei eines der größten Probleme des Landes. Deshalb müssten alle Bereiche dazu beitragen, das Problem in den Griff zu bekommen. Das Verbot, an Stränden zu rauchen, sieht der Minister als Pilotprojekt. Die von Rauchern auf den Stränden entsorgten Zigarettenstummel enthielten Nikotin und weitere giftige Substanzen, die das Meeresleben und die Gesundheit der Menschen gefährdeten. Surasak glaubt nicht, dass sich das Rauchverbot auf den Tourismus negativ auswirken wird.