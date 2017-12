Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.17

SURIN: Die Polizei verdächtigt einen Holländer, am Montagabend eine Thai und dessen erwachsenen Sohn erstochen zu haben.

Die 57 Jahre alte Mutter und ihr 30-jähriger Sohn wurden am frühen Dienstagmorgen in ihrem Haus tot aufgefunden. Nach Angaben der Polizei hat der Holländer die Familie am Montagabend auf seinem Motorrad besucht. Die 20 Jahre alte Tochter der Frau sagte aus, der Europäer sei ein Facebook-Freund ihrer älteren Schwester, diese wollte aber mit dem Mann nichts mehr zu tun haben. Am späten Montagabend wählte der Holländer den Notruf 1669 des National Institute for Emergency Medicine und gab an, er habe sich bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann wurde in das Krankenhaus gebracht und dort später von der Polizei verhaftet. Die Polizei vermutet, dass er sich die Verletzungen bei einem Streit mit Mutter und Sohn zugezogen hat. Der Holländer soll die Familie bereits im Vorjahr besucht und in Thailand keine feste Adresse haben.