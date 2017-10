Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.17

BANGKOK: Nur über eine erhöhte Sicherheit kann Thailand mehr Qualitätstouristen ins Land holen, fordert die Präsidentin der Thailändischen Hotelvereinigung, Supawan Tanomkieatipume.

Sicherheit müsse ausländischen Urlaubern von der Ankunft bis zum Verlassen des Landes garantiert werden, zitiert die „Bangkok Post“ die Präsidentin. Sie verweist auf Japan mit seinen hohen Sicherheitsstandards als eines der sichersten Länder weltweit. Thailändische Behörden dürften kriminelle Aktivitäten rund um den Tourismus nicht tolerieren, müssten sogenannte Zero-Dollar-Touren für Besucher aus der Volksrepublik China, illegale Hotels und Reiseleiter, Mafiabanden und Taxifahrer, die Gesetze brechen, bekämpfen.

Nach Angaben der Tourismusbehörde starben im Vorjahr 228 ausländische Urlauber, weitere 540 erlitten Verletzungen. Die meisten Touristen (41%) ertranken oder wurden beim Wassersport getötet, 22 Prozent starben bei Verkehrsunfällen, 16 Prozent hatten gesundheitliche Probleme und 7 Prozent begingen Selbstmord. Die fünf Provinzen mit den meisten Todesfällen von Ausländern waren Chiang Mai, Surat Thani, Phuket, Krabi und Chonburi. Die Liste der Toten und Verletzten in diesen Provinzen führen Chinesen an (79 Tote, 221 Verletzte) an, es folgen Franzosen (18/41), Briten (17/27), Amerikaner (12/21) und Deutsche (11/22). Laut der Tourismusbehörde waren an der Andamanensee und an der westlichen Küste des Landes die meisten Toten und Verletzten Chinesen, gefolgt von Russen, Deutschen und Briten.