BAKO: Gleich zwei Redewendungen treffen auf sieben illegale Spieler in Bako zu. Die erste: „Vom Regen in die Traufe.“ Die Männer wollten einer Polizeirazzia in einem illegalen Spielcasino in Bako im malaysischen Bundesstaat Sarawak durch einen Sprung in den Bako River entkommen.

Dumm bloß, dass der Fluss voller Krokodile ist. Die zweite Redewendung: „Glück im Unglück.“ Die Polizei fischte die Zocker aus dem Fluss, bevor die Krokodile zuschnappen konnten. Die Razzia war Teil einer großangelegten Polizeiaktion gegen das illegale Glücksspiel in ganz Sarawak. Bei 43 Razzien wurden 112 Mitglieder der Glücksspielmafia festgenommen und 105 Spielautomaten beschlagnahmt.