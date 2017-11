Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.17

BASEL (dpa) - Nach dem Entgleisen eines ICE-Zuges im Bahnhof Basel hat es im Fernverkehr auch am Donnerstag noch Beeinträchtigungen gegeben.

Züge aus Deutschland endeten am Badischen Bahnhof in Basel. Wer in der Schweiz weiterreisen wolle, müsse per Straßenbahn zum Bahnhof Basel fahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Ein Kran sollte im Lauf des Donnerstags die entgleisten Waggons wieder auf die Schienen heben. Danach werden laut Bahn die Schäden am Gleisbett begutachtet. Mehrere Waggons des aus Hamburg kommenden ICE waren am Mittwoch entgleist. Verletzt wurde niemand..