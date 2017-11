Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

BASEL (dpa) - Der Schweizer Tennisstar Roger Federer ist zum Ehrendoktor der Universität seiner Heimatstadt Basel ernannt worden. «Eine reisengroße Ehre», sagte der 36-Jährige in einer Videobotschaft in Schweizerdeutsch. «Das Ziel als kleiner Tennisbub ist nie gewesen, mal einen Ehrendoktortitel von der Uni Basel zu haben, aber ich hab's geschafft und ich freue mich riesig.» Wegen Spielverpflichtungen hatte er nicht persönlich zur Verleihung kommen können.

Der Ehrendoktor stammt von der Medizinischen Fakultät, wie die Universität mitteilte. Sie würdigte Federer «für seinen Beitrag, den Ruf von Basel und der Schweiz international zu mehren, ebenso für seine Vorbildfunktion als Sportler, in der er viele Menschen weltweit zu mehr Bewegung animiert und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet.» Sie lobte Federers stets faires Auftreten, sowie sein Engagement für Kinder in Afrika im Rahmen seiner Stiftung.