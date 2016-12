KHON KAEN: Verbraucherschützer fordern von der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) ein härteres Vorgehen gegen Produzenten und Händler nicht zugelassener Diätpräparate, nachdem in Khon Kaen eine Pharmazeutin einen Herzstillstand erlitt und gestorben war.

Die Frau soll das Diätpräparat „Mang Luk Power Slim“ eingenommen haben. Angehörige fanden Packungen des Diätmittels in ihrem Haus. Der Konsum von Mang Luk ist in Khon Kaen weit verbreitet und das Präparat stadtweit in vielen Verkaufsstellen erhältlich.

Die FDA warnt vor dem Kauf der Diätpillen; gesundheitliche Schäden sind nicht auszuschließen. Sie enthalten unter anderem den Arzneistoff Sibutramin, ein Appetitzügler zur Reduktion von starkem Übergewicht, der in Thailand gesetzlich verboten ist. Die Präparate werden aus dem Ausland über die Grenzen im Norden, Nordosten und Osten ins Land geschmuggelt, so in Sa Kaeo und Chiang Rai.