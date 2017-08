Schweizer Residenten erzählen über ihr Leben in Thailand (v.l.n.r.): Ein Zürcher Bangkok-Resident, „Chez Andy“, Elsa Wyss, Rene Egger, Walter Rüegg und Werner Wyss. Foto: Jahner

KORAT: Immer mehr deutschsprachige Rentner verbringen ihren Lebensabend im tropischen Thailand. Doch nicht nur in den Touristenzentren wie Pattaya oder Phuket, auch im Isaan leben viele Auswanderer, die der winterlichen Kälte in der Heimat entflohen sind. DER FARANG traf sich mit sechs Schweizer Residenten zum Frühstück im Restaurant Chez Andy in Korat (siehe auch Anzeige auf Seite 76) und unterhielt sich mit ihnen über das Leben im ländlich geprägten Nordosten des Landes.